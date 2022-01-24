TBMM Başkanı'ndan Fatma Girik için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu sabah 79 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Fatma Girik için taziye mesajı yayımladı.
Gündem 24.01.2022, 11:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden oyuncu Fatma Girik için baş sağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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