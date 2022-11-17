TBMM Anayasa Komisyonu 'Semra Güzel' için toplandı
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşmek üzere toplandı.
Gündem 17.11.2022, 14:15
Bir PKK mensubuyla fotoğrafının çıkmasının ardından Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Güzel'in vekilliği sürerken eylül ayında gözaltın alınmasının ardından tutuklanmıştı.
8 Kasım'da TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etti.
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