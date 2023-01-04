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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, 2 günlük saha çalışmasını tamamladı

Taner Yıldız başkanlığındaki TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Bartın ve Zonguldak'taki 2 günlük saha çalışmalarını tamamladı.

Gündem 04.01.2023, 23:16
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, 2 günlük saha çalışmasını tamamladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağına inen komisyon üyeleri, yaklaşık 3 saatlik incelemelerin ardından tekrar yer üstüne çıktı.

Komisyon başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, burada yaptığı açıklamada, komisyon olarak maden ocağında eksi 460 koduna kadar indiklerini söyledi.

2 günlük saha çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yıldız, ithalatın önlenmesi, yerli üretimin arttırılması adına ortaya koyulan emekten dolayı çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Soma bölgesindeki linyit ve Zonguldak bölgesindeki taşkömürle beraber Türkiye'nin yerli kömürünü çıkarmaya devam edeceğini ifade eden Yıldız, bunun işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyularak gerçekleşeceğine dikkati çekti.

İncelemelerin de bu yönde olduğuna işaret eden Yıldız, işçi sağlığının her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

Komisyondaki milletvekili ve uzmanlara da teşekkürlerini sunan Yıldız, bu ayın sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını yineledi.

Kendilerinin kazandıkları paradan daha helal paraların, alın teriyle maden ocaklarında kazanıldığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Her birimizin güvenliği birbirine emanet. Kendimize tanınan sorumluluğu ve iş görevlerini tam anlamıyla yaptığımız anda, bir kısım tedbirleri de üst düzeyde alıyor olmamız, sistemi iyi bir şekilde ortaya koyup koruyup kolladığımız takdirde inşallah bu kazaların en aza indiğini, elimizden geldiğince bunların kaldırıldığını hep beraber görmüş olacağız. Bütün niyetlerimiz, gayretlerimiz bu yöndedir, bu kazaların önlenmesiyle alakalı gerek kanuni gerek mevzuat gerekse bizatihi şantiyelerde ve sahalarda yapılan çalışmalar olacaktır."

"Kurallarımızın bir kısmı genel olacak

Komisyonun inceleme sürecinde dikkate değer bir tespite ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine Yıldız, şunları söyledi:

"Çıkarttığımız sonuçlar havalandırmadan tutun ki, sensörlere varıncaya kadar, ana kontrol merkezinden tutun ki bütün detayları varıncaya kadar bize aktarılan bilgileri değerlendirmek şeklinde oldu. Münhasıran tabii ki biz Bartın Amasra'daki maden kazasıyla ilgili bu komisyonu topladık ama kurallarımızın bir kısmı genel olacak. Bundan sonraki bütün maden kazalarının önlenmesine dönük olacak. Uzman arkadaşlarımız önümüzdeki iki hafta içerisinde yoğun bir çaba gösterecekler. Biz tekrar Amasra'da kazada hayatını yitiren 42 canımıza, madencimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 4 yaralımız var, 2'si yoğun bakımda. Allah'tan şifa temenni ediyoruz."

Açıklamasının ardından Yıldız'a maden ocağında kendisinin çıkardığı yaklaşık 10 kilogram ağırlığında taşkömürü takdim edildi.

Kaynak: AA
#TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu #zonguldaübartın
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