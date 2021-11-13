TBMM 8 bilişim personeli alacak

İlanda alacakları ücretlere de yer verilmiştir.Buna göre bazılarına sözleşme tavanı olan 8.772,86 TL'nin üç katına kadar brüt ücret olan 26.318,58 TL, bazılarına ise sözleşme tavanının 2 katı olan 17.545,72 TL ödenebilecektir.

İlanın Son başvuru tarihi 17 Kasım 2021.

Başvurular, 03.11.2021-17.11.2021 tarihleri arasında bilisimsinav@tbmm.gov.tr mail adresine aday başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte e-posta gönderilmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.