Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı.

Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadını başörtülü olduğu gerekçesiyle darp etmeye çalıştı.

Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki saldırgan kadın, hedeflerindeki kadının başörtüsünü de çıkardı.

Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı.

Araya girenler kadınları ayırmakta büyük zorluk yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.