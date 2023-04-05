Tatlıses'ten Kılıçdaroğlu'na: Hani Togg yoktu?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, ilk teslimatları da gerçekleştirerek yollara düştü.

İlki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikincisi ise Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'e teslim edilen Togg'u görenlerin aklına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "hani araba" şeklindeki çıkışı geldi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Togg'un ilk teslimatlarından sonra "hani araba" diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu tiye aldı.

Tatlıses, "Hani TOGG diye bir araba yoktu, imal edilmiyordu? Al işte, bal gibi de var" ifadelerini kullandı.

Türkiye, yerli otomobil hayaline sonunda kavuştu.

Togg'da ilk teslimat dün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslimat sonrası yanına eşi Emine Erdoğan'ı da alarak yerli otomobille tur attı.

Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslimat yapıldı.

Gurur veren anların ardından AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses'ten Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme geldi.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, daha önce Togg ile ilgili yaptığı açıklamada, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" dedi.

Tatlıses de Kılıçdaroğlu'nun Togg ile ilgili söylediklerine göndermede bulunarak Millet İttifakı'nın adayını diline doladı.

Tatlıses paylaşımına, "Hanı TOGG diye bir araba yoktu imal edilmiyordu AL işte BAL gibide var hatta ben bile bir TOGG’a yazılmıştım bunun yalanı dolanı nerde AL işte sayın başkan ve eşi hanım efendi binmiş turluyorlar hanı yoktu hanı uyduruktu AL sana TOGG kazasız belasız." notunu düştü.