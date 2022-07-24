Tatil planı yaparken bu tuzaklara düşmeyin

Tatil rotası araştırırken, internet sitelerinin yanı sıra pek çok sosyal medya kanalıyla da bilgi sahibi olmak ve rezervasyon yaptırmak mümkün. Buna karşın sosyal medya hesapları bazen gerçek şirketlere ya da şahıslara ait olabileceği gibi dolandırıcılara ait de olabiliyor.

Dolandırıcılar, indirimli fiyatlar ve gerçek olmayan görsellerle, tanıtım ve reklam yapıyor. Bu noktada iletişim kurulan hesabın, gerçek kişi ya da kuruma ait olup olmadığının teyit edilmesi önem taşıyor. Bu anlamda rezervasyon için güvenilir kurumsal şirketleri tercih etmek ve rezervasyon işlemlerini fiilen yapmak dolandırılma riskini azaltıyor.

TÜRSAB hologramı ve QR kodu var mı?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde özellikle dijital rezervasyon olanaklarının gelişmesiyle, suistimal ve sahtecilik olaylarının arttığını söyledi.

Seyahat satın alınan mecranın, TÜRSAB üyesi seyahat acentesi belgesine sahip olmasının önemine işaret eden Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRSAB üyesi sitelerde bulunması gereken acente sicil numarasıyla, 'tursab.org.tr' web sayfamızdaki doğrulama bölümünden bu işletmelerin gerçek seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etmeleri, sahte rezervasyon tehlikesini çok büyük oranda ortadan kaldırıyor. Vatandaşlarımızın, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz."

Tatil planlarken dolandırılan ne yapmalı?

Bağlıkaya, Türkiye'nin dört bir yanında sahada ve dijital platformlarda denetim birimleriyle kaçak, belgesiz tur düzenleyenlerin ve sahte acentelerin önüne geçmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların dolandırılmaları halinde, ellerindeki belge ya da kanıt unsuru olabilecek materyallerle, öncelikle Cumhuriyet savcılıklarına başvurarak suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye eden Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Dolandırıcılık eylemlerinin, seyahat acentesi işletme belgesi bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirileceğinin anlaşılması halinde konunun TÜRSAB'a intikal ettirilmesi, belgesiz seyahat acenteliği faaliyetleri hakkındaki yasal başvuruların gerçekleştirilmesini sağlamak adına önem taşımakta. TÜRSAB olarak bize gelen bu yöndeki şikayetleri, değerlendirip vatandaşlarımıza haklarını aramaları yönünde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Birliğe gelen şikayetlerin, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuat ve "TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi" çerçevesinde incelendiğini anlatan Bağlıkaya, şikayetlerin TÜRSAB Tüketici Şikayetleri Birimi tarafından değerlendirilerek, büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğunu, gerekli görülmesi durumunda konunun TÜRSAB Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

"EFT ya da havaleyle ödemede uyanık olmanız gerekiyor"

Otel ve villa arama motoru Neredekal.com'un Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya da şu ifadeleri kullandı:

"Rezervasyonun ödeme aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut. Tatil rezervasyonu yapılan web sitesinin ya da iletişim kurulan kurumun yönlendirdiği ödeme adımlarında, şirket adı ile gördüğünüz ödeme kanalı adı birbirini tutuyor mu? Bunun kontrol edilmesi önemli. Tatil için ayırdığınız bütçe ve zamanın boşa gitmemesi için EFT ya da havale seçeneğinde parayı tanımadığınız bir kişinin IBAN hesabına göndermeniz isteniyorsa dikkatli olmanız gerekiyor."

Ödeme sonrası fatura verilmesinin yanı sıra rezervasyon yapılacak şirketin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) üye olmasının da önemli olduğuna değinen Sivrikaya, bu aşamada internet sitesinin en alt kısmında ETBİS logolu QR kodu olup olmadığının kontrol edilebileceğini, kod okutularak bilginin doğrulanabileceğini sözlerine ekledi.