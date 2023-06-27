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Tasavvuf müzesi yapılacaktı iğrenç işler merkezi yapıldı

İBB yönetimindeki Feshane-i Amire binası resatore edildikten sonra tasavvuf müzesi olacaktı; ancak CHP'li İBB yönetimi binayı LGBT sergilerinin açıldığı mekana dönüştürdü.

Gündem 27.06.2023, 09:51
Tasavvuf müzesi yapılacaktı iğrenç işler merkezi yapıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Feshane-i Amire binasını restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük bir skandala imza attı. Tasavvuf müzesi yerine sözde sanat merkezi açan İmamoğlu, burada İslami değerlere hakaret edilmesine ve LGBT propagandası yapılmasına izin verdi. 22 Haziran'da açılışı yapılan binada Gezi Parkı kalkışması övülürken, çıplak heykellerle de Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı. Restorasyonu tamamlanan Feshane'nin açılış konserinde ise bir şarkısında açıkça ayetle dalga geçen Duman grubuna yer verilmesi dikkat çekti.

Feshane-i Amire binasını restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan binada LGBT propagandası yapıp İslami değerlere hakaret edilmesine izin verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamber Efendimiz'i Hicret'ten sonra Medine'deki evinde konuk eden Eyüp Sultan'ın kabrine komşu olan Feshane-i Amire binasında art arda skandallara imza attı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği Feshane-i Amire binasında, cami önünde dansözlerin bulunduğu tablolar, +18 görseller ve LGBT propagandası içeren yazılar sergilenmeye başlandı. pic.twitter.com/qN4OuD6ou1

— Daily Islamist (@dailyislamist) June 25, 2023

Restorasyon sonrası 22 Haziran'da "Artİstanbul Feshane" adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldı.

İslami değerlere hakaret edilen müzede ayrıca çıplak heykellere yer verilerek Eyüpsultan'ın maneviyatına saygısızlıkta bulunuldu.

Sözde 'eser'i sergide yer alan LGBT'li bir kişinin sözleri Feshane binasının duvarına asan İBB, sapkınlığı 'mağdur' göstererek açıkça LGBT propagandası yaptı. Asılan yazıda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Sosyal hayatta nefes almaya çalışan, mücadele eden bir queer'im. Bu durum Türkiye'de evsiz, işsiz kalmaya yol açabiliyor. Kısacası mülksüzleştiriliyorum, ülkede yaşayan pek çok lgbtiq+ gibi. Hikayem şöyle gelişti: Açıldıktan sonra hayatımın neredeyse her döneminde farklı konulardan mahrum bırakıldım. Açıldıktan sonra memleketimden uzaklaştırıldım. Üniversitede derslerim zorlaştırıldı, lubunya olduğumu öğrenen ev sahipleri bir şekilde beni evlerinden çıkardılar..."

İslami değerlere açıkça hakaret

Sergide yer alan bir diğer sözde 'eser'in isminde ise 'Bugün Kendimi Peygamber Gibi Hissettim' sözleriyle İslami değerlere açıkça hakaret edildi.

Gezi Parkı kalkışmasını güzellemeler

Serginin 'İstanbul Bir Masal' isimli bölümünde ise Gezi Parkı kalkışması sırasında çekilen fotoğraflara yer verildi. Yine aynı bölümde İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere müdahalede bulunan polislere yapılan saldırılara ait fotoğraflar da yer aldı.

Eyüpsultan'ın ruhuna saldırı

Çıplak heykeller ve müstehcen çizimlerin yer aldığı sergide Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı.

Ayetle dalga geçen Duman'ı sahneye çıkardılar

Öte yandan, ‘Rezil’ adlı şarkısında ayetle açıkça alay eden Duman grubu, Feshane'nin açılışında sahne aldı. Duman'ın söz konusu şarkısında İhlas Suresi’ndeki ‘Lem yelid velem yûled’ ayeti tahrif edilerek, ‘lemyelit ve löp yutar’ şeklinde seslendirilmişti.

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