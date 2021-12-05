Tartıştığı yolcuyu otobüsün altına itmişti: O taksici yakalandı
Beyoğlu'nda tartıştığı kadın yolcuyu iterek yaralanmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Gündem 05.12.2021, 14:24
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P., aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başladı.
Tartışma esnasında sürücünün ittiği kadın yolcuya, caddeden geçen otobüs çarptı. Kadın yolcu hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.
İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P.'yi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, serbest bırakıldı.
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