Tartışmaların odağındaki isim Yusuf Ziya Gümüşel'den açıklama

Kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla ilgili Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, ilk kez açıklama yaptı.

"REŞİT YAŞTA EVLENDİ, 2021'DE BOŞANDI"

Yusuf Ziya Gümüşel, davaya konu olan kızı H.K.G.'nin reşit yaşta evlendiğini ve bu süreçte ailesinin herhangi bir baskısının olmadığını savundu. Şu an 26 yaşında olan kızının eşinden anlaşmalı boşandığını, psikolojik sıkıntılar yaşadığını ve söylemlerinin iddiadan ibaret olduğunu savunan Gümüşel, hazırlanan iddianamenin mahkeme kararı gibi sunulmasının masumiyet karinesinin ihlali olduğunu belirtti.

Kendilerini haklı gösteren delillerin mahkemeye sunulduğunu ifade eden Gümüşel, yargılama sürecinde bütün hakikatlerin açıklığa kavuşacağını ileri sürdü.

İddialar üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir edilmeye çalışıldığını söyleyen Gümüşel, yazılı açıklamasında şu satırlara yer verdi:

KAMUOYUNA - Timur Soykan imzasıyla yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış bir projenin ürünüdür." diyen Gümüşel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır.

Son yıllarda ailevi sorunlar sebebiyle psikolojik sıkıntılar yaşayan 26 yaşındaki kızımız, birtakım yapıların etkisine girerek, eşinin evinden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ve 12.10.2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Bu süreçte kızımız, etkisinde olduğu yapıların yönlendirmesiyle habere konu dil ve mahiyette birtakım iddialar ile suç duyurusunda bulunmuş olup hazırlanan iddianamenin mahkeme kararı gibi sunulması masumiyet karinesinin ihlalidir.

Tekrar ifade etmemiz gerekirse bu haber tamamen iddiadan ibarettir.

Mahkeme süreci devam etmektedir ve iddia edilen konuların aksine deliller mahkemeye sunulmuş olup, yargılama sürecinde tüm gerçekler açıklığa kavuşacaktır.

Biz iki seneden beri kızımızın ve torunumuzun sıkıntılarının üzüntüsünü yaşarken, böyle meşum bir vaziyette üzüntümüzün suistimal edilerek camiamızın hedef haline getirilmesi ayrı bir kahir sebebimiz olmuştur.

Şahsımıza ve ailemize, süreci devam eden bir davanın iddianamesi üzerinden yalan, iftira atan ve hakarette bulunan kişi ve kurumlar hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı ifade etmek isteriz.

Sürecin akışı içinde mahkemelerimizin hakikati ortaya çıkaracağı noktasındaki inancımız tamdır.