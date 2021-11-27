Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yapıldı. Operasyonda 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Gündem 27.11.2021, 17:02
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü adına faaliyette bulundukları, PKK propagandası yaptıkları ve örgütsel eylemlere katıldıkları belirlenen B.E, C.Y, S.B, Y.N. ve Z.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde dijital malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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