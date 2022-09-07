Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü
İzmir'de Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem 07.09.2022, 23:57
İzmir'de Gündoğdu Meydanında 9 Eylül'de Tarkan'ın konseri için hazırlanan dev platform bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda ilk belirlemelere göre sahne kurulumunda görevli bir çalışan yıkılan panonun altında kalarak hafif yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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