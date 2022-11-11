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Tarım ve Orman Bakanı: 'Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinciyiz'

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği bu yıl, "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla, Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Millet Ormanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla yapıldı.

Gündem 11.11.2022, 16:50
Tarım ve Orman Bakanı: 'Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinciyiz'

Bakan Kirişci, Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu söyledi. "Yeşil Vatan'ımıza, Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemiş olacağız" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, etkinlikte, bu yıl bir ilke imza attıklarını dile getirerek, "Bugünü, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üyeler Macaristan ve Türkmenistan'da aynı anda kutluyoruz. Şu an Özbekistan'da bu heyecanı bizimle paylaşan, başta sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatına ve üye ülkelerin saygıdeğer başkanlarına şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Programın 7 ülkede canlı yayınlandığına işaret eden Kirişci, Türk Dünyası devlet ve hükümet başkanlarının da Semerkant'ta fidan dikeceklerini söyledi. Kirişci, "Bu fidanlar, aynı tarihi, kültürü paylaşan, farklı lehçelerle de olsa aynı dili konuşan kardeş ülkeler adına birliğimizin, beraberliğimizin sembolü olacak hem de geleceğimize nefes aldıracak." diye konuştu.

Her bir ağacın, kendileri için vatan toprağı kadar kutsal olması nedeniyle ormanlara "Yeşil Vatan" dediklerini vurgulayan Kirişci, her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturarak Türkiye ve dünyanın yarınlarına umut, geleceğine nefes olduklarını kaydetti.

"Türkiye Yüzyılını nakış nakış işleyeceğiz"

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, küresel riskleri hesap ederek, şahlanışlarını geleceğe taşıyacakları bir dönemi ve vizyonu içerdiğini dile getirdi.

Bakanlığa bağlı ve ilgili tüm kurumlarla, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı hedeflerini belirlediklerini belirten Kirişci, "İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bu bağlamda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerine karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını "Türkiye Yüzyılına Nefes" olarak tespit ettiklerini kaydederek, bugün dikecekleri her fidanın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına nefes olacağını söyledi.

Çok yakında açılışını yapacakları AOÇ Millet Ormanı'na da değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu ormanı, hiçbir ticari işletmenin bulunmadığı bir yeşil alan olarak tasarladık. Artık insanımız bu alanları sosyalleşmek için değil, kendisiyle baş başa kalabilmek, doğayla bütünleşmek, tazelenmek ve güvenle spor yapabilmek için kullanıyor. Biz de bu ormanı, sadece yürüme ve bisiklet parkurları şeklinde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. AOÇ Millet Ormanı, Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Burada, 100 bin fidanla, 2023 metrekarelik dev bir Türkiye Yüzyılı logosunu resmettik. Ülke genelinde de her ilimizde Türkiye Yüzyılı logolarının yer aldığı ağaç desenleri oluşturuyoruz. Böylece Yeşil Vatan'ımıza, Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemiş olacağız."

"Orman varlıklarını 2,3 milyon hektar artırdık"

Kirişci, son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini ortaya koyduklarını belirterek, 2002'den bu yana 6 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlıklarını 2,3 milyon hektar artırdıklarını dile getirdi.

Yeşil Vatan'ın sınırlarını adım adım genişleterek ormanları 23,1 milyon hektara ulaştırdıklarını ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma devrimi vizyonu kapsamındaki çalışmalar, önümüzdeki sürece ilişkin gündem maddelerimiz arasındadır. 1970'li yıllarda yıllık 500 milyon metreküp toprağımız erozyonla yok olup gidiyordu. Bugün ise büyük gayret ve emeklerle bu miktarı 154 milyon metreküpe kadar düşürdük, daha da düşüreceğiz. Çünkü artık bir karış dahi toprak kaybetmeye tahammülümüz yok."

İnsan hayatında 6 bin çeşit kullanım alanı olan odunun ham maddesini karşılayan ormanların, insanların geçimlerini de sağladıkları bir sektör olduğunu belirten Kirişci, ormanların, aynı zamanda tarıma ve ekonomiye katkılarıyla milli servet niteliği taşıdığını vurguladı.

Kirişci, 20 yıl önce sadece 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini, bugün 1 milyon tona çıkardıklarının altını çizerek, "Bugün, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ı ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Son 20 yılda orman köylerinde yaşayan 263 bin aileye 6 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. Sadece bu yıl 400 milyon lira aktardığımız orman köylülerimizi, 2023 yılında 1 milyar lirayla desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele

Ormanların yüzde 55'inin yangına hassas alanlarda bulunduğuna işaret eden Kirişci, orman yangınlarıyla mücadelede, insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere, son teknolojileri kullandıklarını anlattı.

Orman yangınlarıyla mücadelede kullandıkları uçak, İHA ve helikopter sayısına ilişkin bilgi de veren Kirişci, 2021'de 154 ton olan anlık su atma kapasitesini, 2022 yılında iki kat artırarak, 302 tona çıkardıklarını söyledi.

Kirişci, her ağacın bir kimliği olmasını istediklerini belirterek, "Tüm orman varlığımızın elektronik ortamda kimliklendirilmesini içeren projemizi çok yakında kamuoyuna duyuracağız." diye konuştu.

Gençlerin tarım ve ormana ilgisini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kirişci, üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla Tarım Orman Gençlik Konseyi kuracaklarını ve bunun ayrıntılarını gelecek günlerde paylaşacaklarını duyurdu.

Kirişci, Türkiye genelindeki 1023 fidan dikim noktasında bulunan, kampanyaya fidan sahiplenerek katılan tüm vatandaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Semerkant'tan katıldığı fidan dikim programı kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi 7 ülkede eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirildi.

#Tarım ve Orman Bakanı #ağaçlandırma
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