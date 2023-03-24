Tarım Kredi fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Kooperatifleri Ramazan ayı boyunca ürünlerini sabit fiyattan satma kararı aldı
Gündem 24.03.2023, 14:16
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi.
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.
Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.
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