Tarım Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Gündem 08.04.2022, 09:36
Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.
Bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alındı.
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