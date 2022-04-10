banner38

'Tarihi köprü' bölge turizmine hareketlilik kazandıracak

Kuzey Ege'nin önemli destinasyonlarından Gökçeada ve Bozcaada'da ay sonuna doğru başlayacak turizm hareketliğinde 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde beklentiler arttı. Turizmciler 'tarihi köprü' ile bölgede hareketliliği artacağı görüşünde.

Gündem 10.04.2022, 11:58
'Tarihi köprü' bölge turizmine hareketlilik kazandıracak

Dünyanın ilk "Cittaslow (sakin şehir) adası" unvanına sahip, 297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada, yaz aylarında özellikle yurt dışından rüzgar sörfü tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bozcaada ise antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması dolayısıyla hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi bakımından önemli potansiyeli barındırıyor. Ada, ziyaretçilerine su sıcaklıkları ve tuz oranları birbirinden farklı onlarca koyda yüzme imkanı sunuyor.

Zamandan tasarruf

Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm hareketliliği öncesi ana karada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılması, bunun yanında COVID-19 salgınının seyrinin hafiflemesiyle turizmciler sezona umutla bakıyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne tarafından gelecek tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu - Kabatepe İskelesi güzergahından, Ankara, Eskişehir ve Bursa yönünden gelecek tatilciler ise 1915 Çanakkale Köprüsü - Kabatepe İskelesi güzergahından Gökçeada'ya ulaşabiliyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'den tatilciler, Malkara-Çanakkale Otoyolu - 1915 Çanakkale Köprüsü - Geyikli İskelesi güzergahından Bozcaada'ya zaman kaybını en aza indirerek geçebiliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, her geçen yıl adaya talebin artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Memnuniyet anketlerinde ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Gökçeada ve bu lokasyon çok önemli bir çekim merkezi haline geldi. Bizim alternatif turizm olarak rüzgar sörfü, yürüyüş alanları, aynı zamanda hala bakir koylarımızla ve bu yapıyı, coğrafyayı, lokasyonu, ekolojiyi korumak kaydıyla yarınki nesillere çok doğru aktarmamız gerekiyor. Yüzyılın eseri demiştik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Bunun yanı sıra (otoyolun) birinci etabı bitti, ikinci etabıy bittikten sonra Kınalı'dan Kabatepe'ye kadar otobandan insanlarımız, özellikle İstanbul gibi bir metropolün Avrupa Yakası direkt çok kısa bir süre içinde Gökçeada'ya ulaşmış olacak. Bu gelişmeler bizim bu sezon itibarıyla turizmdeki beklentilerimizi artırdı."

Çetin, Gökçeada'yı her şey dahil otel konseptiyle insanları bir yere mahkum etmekten ziyade oda kahvaltı ve butik otel anlayışıyla sabah kahvaltısından sonra akşam yemeğini farklı lokasyonlarda, farklı lezzetleri tadabilecekleri bir yer haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Bu sezon Gökçeada'da patlama yaşanacağına inanıyoruz"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da köprünün ulaşımda sağladığı kolaylıklarla ekonomiye ve turizme büyük katkılar sunacağını vurguladı.

Köprü konusundaki en net tablonun Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada lokasyonlarından anlaşılacağını dile getiren Aylı, "Bu sezon Gökçeada'da patlama yaşanacağına inanıyoruz çünkü veriler o yönde. Şu anda İstanbul-Çanakkale otobanı Malkara geçişi hizmete açıldı. İstanbul'dan 3 saat 15 dakikada geldim. Bu, çok büyük bir avantaj sağlayacak. Bursa, İzmir üzerinden gelen turistler de yine Gökçeada'mıza deniz ulaşımına takılmadan çok daha kolay ulaşacak, köprüden gelecekler." değerlendirmesini yaptı.

Aylı, salgının da hemen hemen bitme noktasında olduğuna işaret ederek, bu dönemde Gökçeada'nın en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olacağına inandığını anlattı.

Paskalya tatili dolayısıyla Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'dan kalabalık grupların gelmesini beklediklerini ifade eden Aylı, "Hemen arkasından da Ramazan Bayramı'mız var. Tesislerimiz hem Paskalya'ya hem de Ramazan Bayramı'na hazırlık yapıyor. Şu anda tesislerde, kafelerde, restoranlarda bir çalışma var. Biz bu sezon çok iyi geçeceğine inanıyoruz." dedi.

"Bozcaada yine tercihteki sıralamada ilk olacaktır"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise adadaki hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

23 Nisan'da işletmelerin büyük bölümünün faaliyete gireceğini anlatan Yavuz, "Ramazan Bayramı'nda ise tümü faaliyete başlayacak. Bu yıl yükselen maliyetlerden dolayı işletmecileri zor bir sezon beklese de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması ulaşımı çok kısalttı. Bu, bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Köprünün ulaşım kolaylığıyla Bozcaada yine tercihteki sıralamada ilk olacaktır" dedi.

Ayapetro Otel'in sahibi Burak Aktan ise Bozcaada'da bu sezon daha çok hareketlilik beklediklerini belirterek, "Çanakkale'deki köprünün açılması, otobanların açılması bizler için çok büyük avantajlar yarattı. İnsanlar tatile giderken yolda daha az zaman harcamak istiyor. Bu anlamda Bozcaada daha çok ilgi çekecektir. Biz şubat ayında rezervasyon kabulü yaptık. Şu anda göstergeler çok iyi. Genel olarak sıkıntısız bir sezon olacağı düşüncesindeyiz." diye konuştu.

#Kuzey Ege
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 32 52
5. Başakşehir 31 50
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Adanaspor 30 41
9. Manisa Futbol Kulübü 29 40
10. Keçiörengücü 29 38
11. Gençlerbirliği 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Tuzlaspor 28 35
14. Menemen Belediyespor 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22