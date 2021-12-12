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Tarih'te bugün (12 Aralık): Erdoğan "Asker Duası" okuduğu için yargılandı

Recep Tayyip Erdoğan davet üzerine gittiği Siirt'te, miting sırasında Ziya Gökalp'in 1912 yılında Balkan Savaşı için yazdığı Asker Duası şiirinin değiştirilmiş bir versiyonunu okuduğu için yargılandı.

Gündem 12.12.2021, 16:46
Tarih'te bugün (12 Aralık): Erdoğan "Asker Duası" okuduğu için yargılandı

12 Aralık Tarihte Bugün Neler Oldu?

12 Aralık tarihinin detaylarını sizler için derledik. Peki 12 Aralık'ta kim doğdu, kim öldü, neler oldu? 12 Aralık dünyada ne günü? İşte tarihe kazınan ve merak uyandıran 12 Aralık Tarihte Bugün...

12 Aralık'ta Meydana Gelen Olaylar

627 - Ninova Muharebesi: Bizans İmparatoru Herakleios'un ordusu, Pers İmparatoru II. Hüsrev'in güçlerini yendi.

1870 - Güney Carolina'lı Joseph H. Rainey, ABD kongresine seçilen ilk siyahi oldu.

1900 - Norveçli Johann Waaler "Kağıt tutacağı"nın ataş patentini aldı.

1901 - İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve Birleşik Krallık'tan Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.

1911 - Hindistan'ın başkenti Kalküta yerine Delhi oldu.

1913 - 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınıp kaybolan Mona Lisa tablosu Floransa'da bulundu.

1923 - TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.

1929 - Başbakan İsmet Paşa, "Başlıca hedefimiz milli paramızı kıymetlendirerek altına bağlamaktır" dedi.

1936 - Birleşik Krallık Kralı VIII. Edward aşkı tercih etti, tahtını terketti.

1940 - Salvador gemisi Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 musevi yolcunun 230'u boğularak öldü.

1941 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık Bulgaristan'a Macaristan ve Romanya ABD'ye Hindistan da Japonya'ya savaş ilan etti.

1948 - Süleyman Demirel, Nazmiye hanım ile evlendi.

1949 - TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.

1956 - Japonya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu

1957 - Türkiye, BM’yi uyardı: "Yunanistan tezi kabul edilirse Kıbrıs'ta iç savaş çıkabilir."

1962 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar beraat etti. Aybar milli menfaatlere aykırı hareket ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

1963 - Kenya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1968 - Silahlı Kuvvetler içinde oluşturulduğu ileri sürülen Milli Devrim Ordusu adlı gizli bir örgütle ilişkileri olduğu iddiasıyla 5 tabii senatörün (Sezai Okan, Şükran Özkaya, Mucip Ataklı, Ekrem Acuner ve Suphi Karaman) dokunulmazlığı kaldırıldı.

1979 - Rodezya'nın adı Zimbabve olarak değişti.

1979 - Güney Kore'de askeri darbe meydana geldi.

1990 - Arnavutluk'da yeni partilerin kurulmasına izin verildi.

1990 - Erdal İnönü ile Süleyman Demirel buluştu, ortak bildiri imzalayarak erken seçim istediler.

1991 - Endonezya'daki depremde 1500 kişi öldü.

1994 - Fikri Sağlar Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) genel sekreterliğinden istifa etti. Sağlar, terörle mücadele yasa tasarısının yasalaşmaması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

1996 - Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin bir suikast girişiminde ciddi şekilde yaralandı.

1997 - Recep Tayyip Erdoğan davet üzerine gittiği Siirt'te, miting sırasında Ziya Gökalp'in 1912 yılında Balkan Savaşı için yazdığı Asker Duası şiirinin değiştirilmiş bir versiyonu ile; orduyu öven dizeyi söylemeden yerine "Minareler süngü/ Kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız/ Müminler asker," mısralarını eklediği için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı. Yargılama sonucu Türk Ceza Kanunu’nun 312/2 maddesinden “Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçunu işlediği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı bu cezasını 24 Temmuz 1999 günü tamamladı.

2000 - ABD Anayasa Mahkemesi, Florida'da oyların yeniden sayımı işlemini durdurdu ve seçimleri Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un kazandığını açıkladı.

2000 - Etiyopya ile Eritre arasında 2 yıl süren savaşa son veren barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.

2002 - AB'nin genişlemeyi ele aldığı Kopenhag zirvesinde, AB dönem başkanı Danimarka Başbakanı Anders Rasmussen, Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğine karar verilirse 2004 Aralık ayında Türkiye ile müzakerelere başlama kararının değerlendirileceğini bi

2003 - Azerbaycan devlet başkanı Haydar Aliyev kalp yetmezliği hastalığından dolayı uzun süredir tedavi gördüğü Ankara GATA'da 83 yaşında öldü.

2004 - Fatih Akın'ın filmi Duvara Karşı, Avrupa Sinema Akademisi'nce verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülünü kazandı.

2009 - 12 Aralık 2009 tarihinde Ümit Boyner TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ikinci kadın başkanı oldu.

12 Aralık'ta Doğan Ünlüler

1799 - Karl Briullov, Rus ressam (ö. 1852)

1821 - Gustave Flaubert, Fransız romancı (ö. 1880)

1863 - Edvard Munch, Çığlık isimli tablosuyla tanınmış Norveç'li ekspresyonist ressam (ö. 1944)

1893 - Abbas Mirza Şerifzade, Azeri oyuncu, yönetmen (ö. 1938)

1903 - Yasujirō Ozu, Japon film yönetmeni (ö. 1963)

1915 - Frank Sinatra, ABD'li aktör ve şarkıcı (ö. 1998)

1916 - Cemil Meriç Türk yazar ve düşünür (ö. 1987)

1928 - Cengiz Aytmatov, Kırgız yazar (ö. 2008)

1929 - John Osborne, İngiliz oyun yazarı, senarist, ve politik aktivist (ö. 1994)

1942 - Fatma Girik, Türk oyuncu

1947 - Hülya Koçyiğit, Türk oyuncu

1949 - Bill Nighy, İngiliz oyuncu

1965 - Milonja Đukić, Sırp futbolcu

1966 - Maurizio Gaudino, Alman futbolcu

1968 - Rory Kennedy, ABD'li belgesel yönetmeni ve yapımcısı

1978 - Yelena Pavlova, Kazak voleybolcu

1979 - Engin Bayrak, Yugoslav kökenli Türk besteci, yazar, müzisyen.

1980 - Berkant Göktan, Türk millî futbolcu.

1983 - Gulzhan Issanova, Kazak sporcu

1984 - Daniel Agger, Danimarka'lı futbolcu

12 Aralık'ta Ölen Ünlüler

1851 - Joel Roberts Poinsett [[ABD]9'li siyasetçi, psikiyatrist ve bitki bilimci (d. 1779)

1935 - Necip Asım Yazıksız, Türk siyasetçi (d. 1861)

1939 - Douglas Fairbanks, ABD'li aktör, senarist, yönetmen (d. 1883)

1942 - Haydar Rifat Yorulmaz, Türk avukat, yazar, çevirmen

1963 - Yasujirō Ozu, Japon film yönetmeni (d. 1903)

1985 - Anne Baxter, ABD'li aktris (d. 1923)

1988 - Zeki Faik Sezer, Türk ressam

2003 - Haydar Aliyev, Azeri devlet adamı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı (d. 1923)

2006 - Peter Boyle, ABD'li aktör (d. 1935)

2008 - Van Johnson, ABD'li aktör (d. 1916)

2008 - Tasos Papadopulos, eski Kıbrıs Cumhuriyeti devlet başkanı ve siyasetçi (d. 1934)

#Recep tayyip erdoğan
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