Tanju Özcan için yarın karar günü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog, bardağı taşıran son damla oldu.

CHP yönetimi, “Parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” gerekçe göstererek disiplin süreci başlattı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç istemiyle sevk edilen Özcan için toplanacak.

Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti.

"İhraç kararı çıkarsa yasal haklarımı kullanacağım"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yaptı, partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söyledi.

"Hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim ama bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim."

Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.