Taksinin çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
Bingöl'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gündem 01.12.2021, 08:24 01.12.2021, 08:50
F.S. yönetimindeki taksi, Bingöl-Muş kara yolunun 7. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kurtaran'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kurtaran'ı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtaran, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
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