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Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştirenle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Albashır'in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları ortaya çıktı.

Gündem 14.11.2022, 16:29 14.11.2022, 16:57
Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştirenle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen terörle mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için `müşteri` gibi bindiği taksiyi buldu. Taksicinin ifadelerinin de ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i Küçükçekmece Kanarya mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

Karı-koca rolü yapıp, 4 ay tekstil fabrikasında çalışmışlar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve diğer şüphelilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre; Ahlam Albashır'in yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladı.

Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

Türkiye'ye eylem yapmak için giriş yapan teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Kobani'deki teröristlerle herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmedi. Teröristlerin Ayn El Arab ile iletişimi, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı. Olay günü de bomba yüklü paketi B. isimli teröristten alan Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturdu.

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Ahlam Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti. Burada evdeki altın ve paraları alan Ahlam Albashır
daha sonra Küçükçekmece'ye gitti. Burada kaldığı evde polis tarafından yakalanan Ahlam Albashır'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, Albashır'in kocası rolündeki B. isimli firari teröristin yakalanması için çalışma başlattı. 

#beyoğlu #taksim #Bombalı saldırı
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