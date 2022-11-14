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Taksim'deki saldırıda yaşamını yitirenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor

Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar Türk bayraklarıyla donatılan caddeye gelerek, saldırının yapıldığı alana kurulan platforma karanfiller bırakıyor.

Gündem 14.11.2022, 15:33
Taksim'deki saldırıda yaşamını yitirenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

Dün akşam saatlerinde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu. Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri anıyor. Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad ediyor.

- Caddeye giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor

Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

Bu arada, saldırının gerçekleştiği yerdeki saksı ve bankların kaldırıldığı, patlamadan etkilenen iş yerlerinde temizlik yapıldığı, camları kırılan dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bazı esnafın da rutin işlerini sürdürdüğü görüldü.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için İstiklal Caddesi'nde bekliyor.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekilli Ali Şeker de saldırının yaşandığı yere gelerek platforma karanfil bıraktı.

- CHP'li Altay'dan yaralılara ziyaret

Engin Altay ayrıca Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Altay, hain ve alçak terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

Terör saldırılarının, terör örgütlerinin Türkiye'nin iç barışını bozamayacaklarını belirten Altay, saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını vurguladı. Kınamanın yetmeyeceğini, bu alçak tertibi, oyunları bozmak gerektiğini söyleyen Altay, on yıllardır terörle mücadele eden Türkiye'nin üzerindeki hain hesap ve emelleri olan kimi güç merkezlerinin terör örgütlerini bazen taşeron olarak da kullandıklarını ifade etti.

Engin Altay, "Bütün dünya bilmeli ki Türkiye üzerinde hesap yapan her güç merkezine karşı siyaseten de sosyolojik olarak da tek vücut olmayı bilecek kabiliyet, kapasite ve birikimde bir ülkeyiz. Türkiye'nin iç barışını bozmaya, Türkiye'yi kaos ortamına sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Dünkü saldırı Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılmıştır. Amacı ve hedefi de bellidir. Türk siyaseti bu hain saldırıları, hain emelleri, Türkiye üzerinde hain planlar, emeller besleyenlerin oyununu bozacak güç ve kabiliyette olmayı başarmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

#istiklal caddesi #Bombalı saldırı
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