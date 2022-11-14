Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bombayı bırakan teröristin evinde yakalanma anının görüntüleri paylaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, teröristi yakalamak için operasyon düzenledi.

Bombayı bıraktığı belirlenen kadının gözaltına alındığı operasyona ilişkin görüntüler yayımlandı.

1200 güvenlik kamerası incelendi

Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

46 şüpheli gözaltında

Yapılan operasyonda, 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edildi.

Belirlenen adrese yapılan perasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist yakalandı.

Özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Terörist, PKK terör örgütünün Ayn El Arab merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.