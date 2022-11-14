Taksim'deki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının türü belli oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu belirtildi.
Gündem 14.11.2022, 12:53
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığınca, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili şunlar kaydedildi:
"Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."
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