Taksim Camii dijital mahya ile taçlandı

Taksim Camii'nin minareleri arasına ramazana günler kala "Elhamdülillah" yazılı dijital mahya asıldı.

"On bir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, camilere asılmaya başlandı.

İstanbul`un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camii`nin şerefelerine çıkarılan mahya da iki minarenin arasına çekilerek asıldı.

"Elhamdülillah" yazılı mahya dijital olduğundan, ramazan ayı boyunca farklı mesajları yansıtma imkanı bulunuyor.

Dijital mahyalar, eski mahyalara kıyasla daha uzun ömürlü oluyor.