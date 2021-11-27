Taksiciler denetleniyor
İstanbul'da vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimler trafik polisleri tarafından yapıldı.
Gündem 27.11.2021, 12:40 27.11.2021, 12:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Uygulama kapsamında, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira idari para cezası uygulandı.
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