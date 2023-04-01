Takiyyecilerin maskesi erken düştü

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı bir kare tepki çekti.

Bunun üzerine CHP'den yapılan açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." denildi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccade üzerinde poz vermesine ilişkin CHP'den açıklama geldi.

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.





Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.Kılıçdaroğlu'nun gündem olan karesi:

Fotoğraf sosyal medyanın gündemine otururken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da söz konusu kareye tepki gösterdi.

Dağ, fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."