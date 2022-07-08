Tahliye edilen Kadir Şeker'den dikkat çeken açıklama

2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Kadir Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yurtdışına gitmeyeceğini, hayırlı bir doktor olarak vatanına ve milletine olan borcunu ödemek istediğini belirtti.

Kadir Şeker davasında Türkiye'nin merakla beklediği karar dün açıklandı.

5 Şubat 2020'de Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken Duran'ı öldüren Şeker; 2 yıl 5 ay 1 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

Tahliye sonrası ne diyeceği merak konusu olan Şeker, ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Kadir Şeker'in paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Kadir Şeker'le ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...Dün özgürlüğüne kavuşan Kadir Şeker, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamalarda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu borcumu, vatanıma ve milletimize hayırlı bir doktor olup ödemek istiyorum. Yurtdışına gitmeyeceğim, son nefesime kadar ülkeme hizmet edeceğim.

2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz.

Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur."