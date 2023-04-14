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Tahkim cezaları kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek ve Erden Timur hakkında verilen cezaları kaldırdı.

Gündem 14.04.2023, 22:27
Tahkim cezaları kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu; Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek, Erden Timur ve Selahattin Baki'nin 21 günlük hak mahrumiyeti cezalarının kaldırıldığını açıkladı.

Tahkim Kuurlu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kulüp, başkanı Ahmet Nur Çebi ve idarecisi Emre Kocadağ ile ilgili PFDK’nın 06.04.2023 tarih ve E.2022-2023/776 - K.2022-2023/1013 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 16:00'da icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin ikinci başkanı Av. Engin Baltacı ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin vekilleri Av. Enes Şimşek ve Av. Alp Tolga Arcan’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ve paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 300.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/1-b, 38/3., 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, bir kısım üyelerin sübuta yönelik, bir kısım üyelerin ayrıca FDT’nin 13.maddesinin uygulanmasına yönelik karşı oyu ile, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Emre Kocadağ’ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

Galatasaray A.Ş’nin, kulüp, başkanı Dursun Aydın Özbek ve idarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 06.04.2023 tarih ve E.2022-2023/775- K.2022-2023/1014 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 14:30:00'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek ve idarecisi Erden Timur’un vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin idarecilerinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda ve kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray A.Ş’.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray A.Ş’.’nin idarecisi Erden Timur’un müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın ile ilgili PFDK’nın 11.04.2023 tarih ve E.2022-2023/802 - K.2022-2023/1020 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 14:45:00'de icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray A.Ş’.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b ve 36/1-d maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

#tahkim
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