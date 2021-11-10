Tabakoğlu küfürbazı 2,5 yıl sonra görevden aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakarette bulunduğu halde Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu tarafından bölüm başkanı yapılan Doç. Dr. Erdem Öngün, hakkında yargı kararı çıktıktan 2,5 yıl sonra görevden alındı.

HAKARETE ÖDÜL

Tartışmalı atama ve görev değişikliklerine sahne olan Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden bazı akademisyenlerin taltif edildiği ortaya çıkmıştı. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda görevli Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seden Özbek Püskül’ün “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlenmişti. Bir dönem İşletme ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanlığı yapan Püskül, kendi isteği ile görevden ayrılmıştı.

BÖLÜM BAŞKANI YAPILDI

Yine aynı okulda görevli Doç. Dr. Erdem Öngün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden diğer isimdi. Cumhurbaşkanı’na 2015 yılında hakaret eden Öngün ise 7 Mart 2019’da Keşan 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 2 ay hapis çarptırılmıştı. Üstelik Öngün, hakaret ettikten sonra çok sayıda kurula üye, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne ise başkan yapılmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Yeni Şafak’ın bu skandalları gündeme taşımasının ardından Rektör Erhan Tabakoğlu açıklamalarda bulunmuş, iki isim hakkındaki aylar önce kesinleşmiş olmasına rağmen “Haklarında disiplin soruşturması açılmış ceza yargılamasının akıbeti beklenmiş” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta bu konuna önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı’na hakaretten 2,5 yıl önce kesinleşen cezası olan Doç. Dr. Öngün “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” başkanlığından alındı. Okul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi bölüm başkanlığını uhdesine aldı.