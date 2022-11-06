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T3 Vakfı'ndan 4 bin öğrenciye 1.600 TL'ye kadar burs desteği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile 2023 yılında 4 bin öğrenciye burs desteği verecek. Yetenekli gençlere aylık 1.600 TL'ye kadar verilecek burs programına başvurular 27 Kasım'da sona erecek.

Gündem 06.11.2022, 14:14
T3 Vakfı'ndan 4 bin öğrenciye 1.600 TL'ye kadar burs desteği

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan burs programı, bu yıl da Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, burs programıyla 4 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlarken, TEKNOFEST'te gönüllü olarak görev alma, kamplar, geziler, özel eğitimlere katılma ve vakfın çalışmalarında yer alma gibi pek çok özel fırsatlar da sunuyor.

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkanları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor. Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.600 TL burs desteği verilecek.

Başvurular 27 Kasım'da sona erecek

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkanı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programı'na lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Burs programı dahilinde 1.000 kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL burs desteği sağlanacak.

Ülke genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile de 2 bin 900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.000 TL burs desteği verilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı'nın tüm illerdeki sorumluları ile birebir çalışma fırsatı yer alıyor.

Başvuruların 27 Kasım'a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar oluşturulan linkler üzerinden ilgili burs programı sayfalarından detayları inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

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