T24'ün "MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çukurambar cinayeti raporu" iddiasına yalanlama
T24 yazarı Tolga Şardan, MİT'in eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere rapor hazırladığını öne sürdü. Şardan'ın bu iddiası, Doğrulama Servisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla yalanlandı. T24, Şardan'ın iddiasının yalanlanmasının ardından ilgili yazıyı yayından kaldırdı.
Gündem 10.01.2023, 15:03 10.01.2023, 15:21
T24 yazarı Tolga Şardan, MİT'in eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere rapor hazırladığını öne sürdü.
Şardan'ın "MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çukurambar cinayeti raporu" başlıklı yazısına yalanlama geldi.
"BÖYLE BİR RAPOR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Doğrulama Servisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tolga Şardan'ın T24 haber sitesinde yayımlanan köşe yazısındaki, 'Milli İstihbarat Başkanlığı’nca (MİT) Çukurambar cinayetinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı’na 'özel rapor' gönderildi' iddiası gerçek dışıdır. Böyle bir rapor söz konusu değildir" denildi.
YAYINDAN KALDIRILDI
T24, Şardan'ın iddiasının yalanlanmasının ardından ilgili yazıyı yayından kaldırdı.
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