Swissotel arazisinin satışına karşı çıktığı için CHP’den ihracı istenen isimden yeni çıkış

İstanbul'da Swissotel arazisinin satışına karşı çıktığı için CHP’den ihracı istendiği belirtilen Mehmet Ali Tüy, vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Swissotel arazisinin satışına karşı çıkan iki belediye meclis üyesinin CHP'den ihracını istediğini gündeme getirmişti. Yarkadaş meclis üyeleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

İhracı istenen isimlerden İBB Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, TV100 canlı yayınında İmamoğlu'nun Swissotel arazisini neden satmak istiyor sorusuna, "Belediye maddi olarak sıkıntıda, paraya ihtiyacı var. En azından ben sebebini böyle biliyorum" diyerek yanıt verdi.

"İmamoğlu'nun ihracını istemesi hakkında parti kanadından bilgi ya da baskı olmadı" diyen Tüy, sözlerine şöyle devam etti:

Biz bir suç işlemedik. Biz yanlış olduğuna inandığımız kamu yararı görmediğimiz bir satış işlemine Özgür arkadaşımla beraber karşı çıktık. Biz burada parti politikasına karşı bir duruş sergilemedik. Ekrem Bey'in satış kararının kamu yararı gözetilmeden yapıldığını doğru olmadığını geçmişte de CHP'lilerin karşı çıktığını gerekçelendirdik ve karşı çıktık.

"SİYASİ İSTİKBAL HEDEFLEYEREK KAMU YARARI OLMAYAN BİR KONUYU DESTEKLEYEMEYİZ"

Suç işleyip işlemediğimiz ya da yönetimin suç işleyip işlemediğine bana göre disiplinin karar vermesi gerekiyor. Ben de Özgür arkadaşımda doğru bir karar aldık vicdanen rahatız. Halk bizi seçti dolayısıyla bizim onların hakkını savunmamız gerekiyor biz bunu gösterdik. Siyasi istikbal hedefleyerek kamu yararı olmayan bir konuyu destekleyemeyiz. Burada disipline de verilebilir, ihraç edilebilir, siyasi istikbalimiz tehdit edilebilir bu çok önemli değil. Bizim için daha kutsal olan o vatandaşlara karşı görevimizdir.