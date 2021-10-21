Cumhurbaşkanı Erdoğan 1'inci Su Şurası'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dünya nüfusu 1960 yılında 3 milyardı, bugün ise 8 milyara yaklaştı. Nüfus ve tüketim bu kadar artarken, yağış miktarı değişmemiştir. Temiz su kaynaklarına ihtiyaç artarken, hızlı tüketim ve kirlilikle temiz su kaynakları azalmakta. 2050 yılında 6 milyar kişi yeterli temiz suya ulaşamayacak. İklim değişikliği, kuraklık, yangınlar olumsuz etkiliyor.

Kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesi en çok tarımı etkiliyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Çalışmalar yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilen su miktarımızın 1116 metreküpe düşeceğini işaret ediyor. Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız su potansiyelimizin ilerleyen yıllarda daha da azalacağını gösteriyor.

Ülke olarak suyumuzun parmaklarımızın arasından akıp gitmemesi için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz 9 yılda tarımı ve suyu popülist yaklaşımlardan uzak; gerçekçi, planlı politikalarla sağlam zemine oturttuk. Suyu verimli kullanan milletimizle suyu en iyi buluşturan projelere ağırlık verdik. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin tesisi hizmete açtık.

Yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı harekete geçirmek için hidroelektrik santrallerimizi devreye aldık. 81 il içme suyu eylem planını açıkladık. Bu yatırımlarla 41 milyon vatandaşımıza 2,7 milyar metreküp içme suyu temin ettik. Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu içme suyuna kavuşturacağız.

Afrika'da da önemli su yatırımları gerçekleştirdik. 512 sondaj kuyusuyla 2 milyona yakın insanı temiz içme ve kullanma suyuyla buluşturduk. Suriye'de açtığımız 143 kuyu ile 1,5 milyona yakın kardeşimizin ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladık.

19 yıl boyunca su alanındaki amacımız her vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak olmuştur. Şimdi de yol haritamızı oluşturuyoruz. 11 ayrı çalışma grubunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerimizi belirledik. Çiftçilerimizden STK'lara, akademisyenlerden su kullanıcılara kadar tüm tarafların sürece dahil olmasını sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik Su Şurası Bildirgesini açıkladı.