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Suya yüzde 30 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, suya yüzde 30 zam yapılmasını karara bağladı.

Gündem 21.02.2022, 23:00
Suya yüzde 30 zam yapıldı

İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.

Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.

Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilirken, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

AK Parti ve MHP'den karara tepki

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bugün tüm dünyada enerji piyasalarında ciddi bir sorun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün iktidar partisi, bu enerji fiyat artışlarından dolayı vatandaşın en az mağduriyet yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bugün elimizde İZSU Genel Müdürlüğünün çalışması var. En büyük girdi maliyet elektrik. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir şey yapmış, enerji alım ihalesine çıkmış. Neredeyse ilgili firmadan maliyetin altında bir enerji alımı yapmış. Bu yıl ocak ayında ihaleye çıkılmamış, enerji alımı yapılmamış. Ocak ayının neredeyse 20 gününü en yüksek tarifeden aldınız, 2,11 zammı otomatiğe bağladınız. Her ay otomatik olarak zam yapacaksınız. Elektrik hesaplarınız ortada. Bu hesaplar doğru değil. 800 milyon sizin elektrik tüketiminiz değil. Geçen yıl yaptığınız doğruyu bu yıl yapmadınız. Bunun bedelini İzmirliye ödetiyorsunuz. İhaleye çıkıp ucuz enerji almamışsınız."

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu da "Biz suyun yüzde 97,2’sini arıtıyoruz. Elektrik tüketimimiz doğal olarak artar. Arıtmanın en önemli girdisi elektriktir. Biz içilebilir su üretiyoruz. Kırsalda yüzde 95, metropolde yüzde 100’lük içilebilir su üretiyoruz. Suya mücbir nedenlerden dolayı zam yapmamızın bir diğer nedeni de kayıp kaçak oranı. Bu oranı da yüzde 26’lara getirdik." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de karara tepki göstererek, zammın yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşenir Belediye Başkanı Soyer ise şunları söyledi:

"Oy çokluğu ile zam yapıyor olmamız hiçbirimiz için zafer değil. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. İzmir’de vatandaşların suyu çok daha düşük bedellerle tüketmesini isteriz. Vazifemiz bu. Olabildiğince dar gelirli vatandaşları koruyacak düzenlemeler yapmaya çalıştık ama sevinerek kutlayacağımız bir durum değil. Dilerim İzmirlilere çok daha düşük bedellerle su üreteceğimiz günleri İzmir’de kurarız."

Kaynak: AA
#izmir #Su zammı #İzmir Büyükşehir Belediyesi
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