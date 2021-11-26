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Sütçü İmam kabri başında anıldı

İstiklal Savaşı'nın en önemli kahramanlarından biri olan Sütçü İmam, vefatının 99'uncu yılında anıldı.

Gündem 26.11.2021, 17:11
Sütçü İmam kabri başında anıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından Bektutiye Camisi avlusundaki türbede düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı konuşmada, kentin kurtuluş mücadelesiyle Anadolu'da birçok şehre örnek olduğunu ve cesaret verdiğini söyledi.

Sütçü İmam'ın sıktığı kurşunla sembol bir isim haline geldiğini anlatan Güngör, "Sütçü İmam sıktığı kurşunla, kurtuluş mücadelesi veren ecdadımızda zaten üst düzey olan motivasyonu daha üst düzeye çıkararak düşmana da ümitsizlik aşılamıştı. Allah kendisinden razı olsun. Bugüne gelmemizde çok büyük emeği olmuştur." ifadelerini kullandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversite olarak Sütçü İmam'ı her yıl düzenlenen etkinliklerle andıklarını belirtti.

Sütçü İmam'ın, kent için çok önemli ve simge kahraman olduğunu dile getiren Can, "KSÜ olarak bu ismi iftiharla, gururla taşıyoruz. Hepimiz için hizmet edecek, hepimize hekimlik, mühendislik yapacak insanları, meslek elemanlarını en nitelikli şekilde yetiştirmeye çalışırken aynı zamanda adını taşıdığımız Sütçü İmam ve onunla beraber Milli Mücadele'mizde önde bulunmuş, liderlik yapmış tüm kahramanları üniversitemizde sürekli anıyor ve gençlerimizin bu ruhla, bu aşkla ve şevkle yetişmesi için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Torunu Alaeddin Türkkorur ise Sütçü İmam'ın sadece kendisinin ve Kahramanmaraşlıların değil tüm Türkiye'nin dedesi olduğunu ifade etti.

Dedesinin kurşunu sadece Ermeni askerlerine sıkmadığını aktaran Türkkorur, şöyle konuştu:

"Sütçü İmam sadece iki Fransız üniforması giymiş Ermeni askerine o kurşunları sıkmadı. Benim anladığım ve bildiğim kadarıyla o Fransız askerlerini ülkemize işgal için gönderen tüm fikir adamlarına, tüm silah ve asker gruplarına, istilacı devlet anlayışına sıkılmış kurşunlardı. Oradaki 3 tane annemizin çarşafını veya peçesini korumak için veya onları Fransızların saldırısından korumak için değil, bence bütün analarımızın, bütün Türkiye'nin, hatta ilham alınırsa bütün dünyadaki Müslümanların annelerinin kurtuluşuna vesile oldu diye düşünüyorum. O kurşun esas o askerleri buraya getiren fikirlere, kültürlere, devlet anlayışına, istilacı ve sömürgecilere sıkılmış bir kurşundur."

Tören, konuşmaların ardından okunan dualarla sona erdi.

Programa, Sütçü İmam'ın yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#sütçü imam #istiklal savaşı
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