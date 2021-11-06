Süt ve meyve suyu kutularında uyuşturucu satan kişiye tutuklama
Muğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Gündem 06.11.2021, 15:20
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Uyuşturucuyu süt ve meyve suyu kutularının içinde piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen İ.K'nin İskele Mahallesi'ndeki aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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