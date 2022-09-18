Suruç'ta hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Şanlıurfa Valiliği, hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını duyurdu.
Gündem 18.09.2022, 15:06
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna hain bir saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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