Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 16.10.2022, 13:35 16.10.2022, 13:36
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" sözleri yer aldı.
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