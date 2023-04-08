Suriyeli çocuğun vahşice katli protesto edildi

Kilis'te 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in evlerinin yan sokağında iki katlı evde, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulunmasının ardından şehir karıştı.

Sokaklara dökülen Suriyeli bir grup, "Kısas istiyoruz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin Kilis Emniyetinin yakaladığı 2 zanlı tutuklandı.

KENTTE BULUNAN SURİYELİLER YÜRÜDÜ

Tutuklamanın ardından akşam saatlerinde bir grup Suriyeli olayı protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Gina'nın cesedinin su kuyusunda bulunmasının ardından Suriyeliler sokaklara döküldü: Kısas istiyoruz

Türkiye'den yayın yapan Suriyeli Orient TV'nin haberine göre kısasa kısas istediklerini belirten Suriyeli grup şehadet getirerek "Kısas istiyoruz" sloganları attı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri grubu dağıtarak cadde ve ara sokaklarda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.