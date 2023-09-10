Suriyeli anneler çocuklarıyla birlikte otobüsten atıldı

İzmir'de yaşanan olaylar görenleri duyanları hayretler içerisinde bıraktı.

Suriyeli bir grup kadın, yanlarında çocukları olduğu halde otobüsten atıldı.

O anlar kameralara yansırken, bazılarının, "ohhh" şeklinde saldırıya destek verdiği görüldü.

Video sosyal medyada infiale neden oldu.

Suriyeli üç kadın yumruklanıyor çocuklarıyla birlikte otobüsten atılıyor. Defolun gidin ülkenize diye bağırıyorlar . Bir tanesi de “ Ohhh” diyor. O çocuklar bu zalimlik karşısında korkudan sessizce hangi duayı ediyorsa yüksek sesle âmin diyorum. pic.twitter.com/8RgDrQSFM1