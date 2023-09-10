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Suriyeli anneler çocuklarıyla birlikte otobüsten atıldı

İzmir'de belediye otobüsünde yolculuk yapan Suriyeli anneler, yanlarında çocuklarıyla birlikte otobüsten atıldı

Gündem 10.09.2023, 12:13
Suriyeli anneler çocuklarıyla birlikte otobüsten atıldı

İzmir'de yaşanan olaylar görenleri duyanları hayretler içerisinde bıraktı.

Suriyeli bir grup kadın, yanlarında çocukları olduğu halde otobüsten atıldı.

O anlar kameralara yansırken, bazılarının, "ohhh" şeklinde saldırıya destek verdiği görüldü.

Video sosyal medyada infiale neden oldu.

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