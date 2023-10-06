Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ağır darbe

Terör örgütünün Ankara saldırısından sonra harekete geçen hükümet, Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasına hayatının en büyük darbesini indiriyor. Örgüte ait bütün yapılar tek tek hedef alınıyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMA: 26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

MİT BELİRLENEN HEDEFLERİ TEK TEK VURUYOR

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

Bölgede yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen, terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'lar vasıtasıyla vuruldu.

Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi. Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.