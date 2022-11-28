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Suriye'nin kuzeyinde 6 yılda yaklaşık 17 binden terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile 6 yılda 16 binden fazla terörist öldürüldü.

Gündem 28.11.2022, 10:27
Suriye'nin kuzeyinde 6 yılda yaklaşık 17 binden terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile 6 yılda 16 bin 913 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyine ilk harekatını 24 Ağustos 2016'da düzenledi.

"Fırat Kalkanı" adı verilen operasyon kapsamında TSK'ya ait tank birlikleri Suriye'nin kuzeyine girdi.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında, Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı, 29 Mart 2017'de harekatın başarıyla tamamlandığını açıklandı.

Mehmetçik ve SMO askerleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 aylık sürede 3 bin 936'sı DEAŞ, 1976'sı PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 bin 912 teröristi etkisiz hale getirdi.

Harekatla, teröristler tarafından bölgeye döşenen 18 bin 796 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Bölgenin güvenliğini sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

- "Zeytin Dalı Harekatı" 72 şehit anısına kalkan 72 uçakla başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Ocak 2018'deki hedefi bu kez Hatay ilinin karşısında, Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Afrin oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına 72 savaş uçağı havalandı, aynı gün 17.00'de terör hedefleri bombalanmaya başladı.

"Zeytin Dalı" adı verilen harekatta Mehmetçik sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Harekatın en önemli ayaklarından birini Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oluşturdu.

Operasyonda 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi, TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

- Harekatla 7 bin 172 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, Afrin ilçe merkezinin, TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca tamamen kontrol altına alındığını, tamamen teröristlerden arındırıldığını duyurdu.

Zeytin Dalı harekatıyla 7 bin 172 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından döşenen 2 bin 289 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle tamamlanan operasyonda 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta, TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

- "Barış Pınarı Harekatı" 9 Ekim 2019'da başladı

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı bu sefer 9 Ekim 2019'da "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattı.

Mehmetçik operasyonun ilk gününde saat 22.30'da Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

Harekatın dördüncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, beşinci gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatına 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu sürede çok sayıda YPG/PKK'lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi.

Harekat kapsamında 3 bin 829 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede güvenliği sağlaması, teröristler tarafından döşenen 1185 mayın ve el yapımı patlayıcıyı imhasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

Bunların yanı sıra Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat 2020'de düzenlediği hava saldırısı sonrası Türkiye, karşı operasyon başlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı"nın başladığını açıkladı.

Harekat kapsamında İHA ve SİHA'ları etkin bir şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kısa süre içerisinde rejim ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarına ağır kayıplar yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda Kremlin Sarayı'nda 5 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.

#Suriyenin kuzeyi #MSB #operasyon
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