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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/YPG’li 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gündem 13.10.2022, 13:46
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/YPG’li 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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