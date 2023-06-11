Suriye'den acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.

Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Halil Şahin'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve askeri yetkililer, şehit Şahin'in Alata Mahallesi'ndeki evine giderek annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin'e sağlık ekiplerinin eşliğinde şehadet haberini verdi.

Ailenin yaşadığı ev ve çevresine Türk bayrağı asıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve gitti.

İki çocuk babası Şahin'in naaşının, yarın Ulu Cami'deki cenaze namazının ardından Alata Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın tedavi gördükleri hastanede şehit düştüklerini açıklamıştı.