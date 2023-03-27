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Süreli nafakada emsal karar

Son yılların en büyük tartışma konularından biri olan "ömür boyu nafaka" konusunda Van'da bir mahkemeden emsal karar geldi. Mahkeme, süresiz nafaka yerine sadece 1 yıllık nafaka verilmesine hükmetti.

Gündem 27.03.2023, 12:20
Süreli nafakada emsal karar

Boşanma sonrası kadınların ve çocukların mağdur edilmemesi için verilen nafaka konusunda geçtiğimiz yıl bir taslak gündeme gelmiş ve tartışılmıştı. Buna göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7-8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde de 12 yıl nafaka verilmesi gündeme gelmişti. Ancak henüz herhangi bir düzenleme yapılmadan Van'da görülen bir boşanma davasından ilginç bir karar çıktı.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre aile mahkemesi sıfatı da taşıyan Erciş 2.Asliye Hukuk Mahkemesi, bir çift arasında süren boşanma davasında süresiz olarak bilinen yoksulluk nafakasının N.K. adlı kadına sadece bir yıl olarak toplam 12 bin TL tutarında ödenmesine hükmetti.

Boşanmayla sonuçlanan olay ise şu şekilde gerçekleşti: N.K. adlı kadın şiddet ve kötü muamele gördüğü iddiasıyla eşi S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. 25 yaşındaki kadın, resmi nikahlı eşi olan şüpheliyle tartıştıklarını, eşinin kendisini evden attığını iddia etti. Şüpheli ise ifadesinde olay günü tartıştıklarını, maaşından dolayı evin tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığını, eşinin amcasını arayıp 'gelin kızınızı götürün' deyip eşini evden uzaklaştırdığını ileri sürdü.

"BENİ EVDEN ATTI, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Genç kadın ifadesinde, "Sanığın bana evlendiğimizden beri psikolojik olarak baskı uyguladığı ve beni istemediğini söylediği hep oldu. Hep aşık olduğu ve konuştuğu kadınların fotoğraflarını gösterip onlara aşık olduğunu durmadan söyledi. Bana şiddet de uyguladı.

N.K.ifadesine şöyle devam etti: "Olay günü öncesi eşim olan sanık yatsı ezanından sonra ailesinden 4 kişi ile birlikte kapıya araç getirerek beni başımdan tutarak ve zor kullanarak araca bindirdi. Yol boyunca 'ben seni öldüreceğim, devlet kadınlara sahip çıkmasa ben seni öldüreceğim' diyerek beni abisinin evinin bodrum katında bulunan kapıcı dairesine kilitledi ve hep ölümle tehdit etti. Daha sonra beni aileme bıraktı. Aradan bir süre sonra sanığın ailesi aileme gelerek özür diledi. Bir daha yaşanmayacak dediler ancak ben hep şiddet gördüm. Hep düzelecek umuduyla bu durumları sineye çektim. Olay günü annem, babam ve amcam evimize misafir olarak geldi. Daha sonra eşim onlar gelince onların yanından ayrılarak beni odaya çağırdı ve bana 'seni istemiyorum, ailen ile birlikte evimden defol git' dedi. Daha sonra sanık evi terk ederek çıktı. Aileme durumu izah ettim. Ailem evden ayrıldı. Sanık daha sonra eve geldiğinde bana neden ailem ile gitmediğini söyleyerek darp ve cebir kullanarak beni ikindi vakti sıralarında evden attı."

EŞİNE KÖTÜ MUAMELEDEN CEZA ALDI

Açılan davada mahkeme ise sanığın eşine karşı kötü muamele suçunu işlediğini belirterek, 2 ay hapis kararı verdi. Mahkeme duruşmadaki davranışlarından dolayı cezada indirim uygulayarak sanığın 1 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına karar verdi.

1 YIL BOYUNCA AYLIK BİN TL'YE HÜKMEDİLDİ

Ceza davasının sonuçlanmasının ardından da çift arasında Erciş 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki boşanma davası da 24 Mart Cuma günü sonuçlandı. Ancak davada, süresiz olan yoksulluk nafakası hakkında ilginç bir karara imza atıldı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, davalı S.K.'nın karısına aylık bin TL olmak üzere 1 yıl süre için toplam 12 bin TL nafaka ödemesine hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Davacı karşı davacı lehine tarafların evlilik süresi dikkate alınarak takdiren TMK 176.Maddesi gereği toplu yoksulluk nafakası olarak aylık 1000 TL'den 1 yıllık olmak üzere 12 bin TL yoksulluk nafakasının hükmün kesinleşmesinden itibaren davacı karşı davalıdan alınarak davacı karşı davalıya verilmesine, fazlaya dair istemin reddine..."

Davada ayrıca mahkeme genç kadına 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL de tazminat verilmesine ve çiftin boşanmalarına karar verdi.

"KARAR HATALI İTİRAZ EDECEĞİZ"

Kararla ilgili konuşan genç kadının avukatı Suat Çakan ise, "Boşanma davasındaki nafaka kararı bizce hatalı. Öyle ki nafakanın ödenme biçimini aktaran madde 176 yanlış yorumlanarak böyle bir karar verildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle itiraz edeceğiz. Müvekkilimizin burada çok zor durumda bırakılıyor. TMK'da süreli yoksulluk nafakası düzenlenmemişti. Ancak mahkeme tarafından ödeme şekli olarak belirtilen 176.maddeye dayanılarak yasa koyucunun iradesi yerine geçilerek süreli nafaka yönünde karar verişmiştir. Ekonomik şartlar da göz önüne alındığında karar verilen nafaka da çok düşüktür. Müvekkilimizin yaşamış olduğu olaylar ceza mahkemesi tarafından da sabit görülmüştür. Maddi ve manevi tazminat miktarı da çok düşüktür. Bu nedenle bölge mahkemesine kararı istinaf edeceğiz" dedi.

SÜRESİZ NAFAKA MADDESİNDE NE DENİLİYOR?

Türk Medeni Kanunu'nun 175.Maddesi'nde süresiz nafaka ifadesi şu şekilde yer alıyor: "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

Nafakanın ödenme biçimini aktaran madde 176'da da şu ifadeler yer alıyor: "Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat (Dönemsel) biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. "

#süresiz nafaka
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