Süper Lig şampiyonu erken belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 39. dakikalarda Mauro Icardi, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 78. dakikada Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Milson attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 82'ye yükselterek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.