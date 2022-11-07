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Sümeyye Erdoğan: 'Başörtüsü için anayasal güvence faydalı olacaktır'

Sümeyye Erdoğan, "Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi" dedi.

Gündem 07.11.2022, 09:56 07.11.2022, 10:03
Sümeyye Erdoğan: 'Başörtüsü için anayasal güvence faydalı olacaktır'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı olan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan, başörtü düzenlemesine ilişkin olarak, "Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor" şeklindeki görüşünü dile getirdi ve "Anayasal güvence faydalı olacaktır" dedi.

Sabah gazetesine konuşan Sümeyye Erdoğan, "Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi. Ama Türkiye, iktidarın yasağı kaldırmasıyla rahatladı. Devlet kurumlarında artık bu yasakla karşılaşmıyoruz. Her şeye rağmen hâlâ özel sektörde bu ayrımcılık sürüyor. Her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Bu zihniyetin hâlâ aktif bir şekilde Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet anayasal bir güvence tabii ki başörtülüler için faydalı olacaktır" diye konuştu.

Ailenin veya dini inanışların kadını ikincilleştirdiği yönünde bir algı olduğunu ancak "bu algının çok yüzeysel ve haksız olduğuna inanan bir kadın hareketi olduklarını" savunan Sümeyye Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tam tersine ailesi tarafından desteklenen ve ailesini destekleyen bir kadının daha güçlü olabileceğini; önemli olanın aileden ne anladığımız olduğunu, ailenin sağlıklı bir aile olduğu müddetçe kendi içindeki tüm bireyleri besleyen bir zemin olacağını düşünüyoruz. Biz, sağlıksız aileleri değil, sağlıklı aileleri kriter olarak alıp onun üzerine çalışmayı ve kadının 'kariyerim mi ailem mi' diye ikilemde kalmadan kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını destekliyoruz. Kadını belli etiketlerden kurtarmak gerekiyor.

#sümeyye erdoğan #Başörtüsü
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