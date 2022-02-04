Süleymaniye'de silüet tartışması! Açıklama geldi

Süleymaniye Camii’nin yakınlarına inşa edilen bir bina ‘silüeti bozuyor’ iddiasıyla tartışma konusu oldu. Birçok kişi sosyal medya üzerinden Süleymani’ye hasssasiyetiyle çalışma hakkında çeşitli mesajlar paylaştı. Fatih Belediyesi ve inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İlim Yayma Vakfı yöneticileri, bahse konu inşaatın kendilerine bağışlanan Fetva Han’ın yerine yapıldığını belirtti. Yöneticiler şunları aktardı: “Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla İlim Yayma Vakfı’na bağışlandı.

Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırıldı. Binanın depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıkınca yıkılarak yeniden projelendirildi. Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı.” Binanın eski ve yeni görsellerini paylaşan vakıf yöneticileri, “Daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan da inşaat bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Eski binanın eksi bodrum ve zeminle birlikte 7 kat olduğu, yeni binanın ise 6 kat olarak ruhsatlandırıldığını aktarıldı. 2021 yılında ruhsatı verilen yeni binanın 1991’de yapılan eski binadan 1,50 metre daha düşük kotta olduğu ve ruhsatın Koruma Kurulunca onaylandığına yer verildi.