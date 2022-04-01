Süleymaniye Camii'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi
Süleymaniye Camii'nin şerefesinden düşen parça, revak kubbesinin kurşun kaplamasında hasar oluşturdu.
Gündem 01.04.2022, 23:25
Fatih'teki Süleymaniye Camii'nin Haliç yönündeki üç şerefeli minaresinden bir parça revak kubbenin üzerine düştü.
Parça, kubbenin kurşun kaplamasına zarar verdi.
Görevliler, minarenin bulunduğu bölümdeki camiye giriş kapısını kapatarak, önüne güvenlik şeridi çekti.
Camiye ziyarete gelen turistler ve vatandaşlar, diğer kapılara yönlendirildi.
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