Süleyman Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiği duyurdu.
Gündem 08.10.2021, 11:16 08.10.2021, 11:23
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.
Türk Polisi yakalar❗
Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle
4️⃣0️⃣5️⃣ kg 6️⃣0️⃣0️⃣ gram eroin yakalandı.
2 şüpheli gözaltında.
Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum
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